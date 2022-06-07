Зеленский призвал мэров США разорвать связи с российскими городами-побратимами

Киев пытается впутать в конфликт на Украине американские города. Президент Украины Владимир Зеленский призвал мэров из Соединенных Штатов разорвать связи с российскими городами-побратимами.

Пока они есть, считает Зеленский, Россия не находится в полной изоляции от западного мира. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.