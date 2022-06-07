Воевавшие на Украине иностранные наемники заявили о нехватке оружия – СМИ

Наемники из Канады и США, воюющие на стороне Украины, жалуются на нехватку техники, дефицит патронов и медикаментов. Об этом пишет канадское издание Toronto Star. Они никак не могут понять, куда же делась вся та военная помощь, на которую Штаты потратили десятки миллиардов долларов.

Есть мнение, что ответ стоит искать на черном рынке, куда американское оружие попадает стараниями киевских чиновников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.