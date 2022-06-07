Саперы МЧС обезвредили более 3,5 тыс взрывоопасных предметов в ДНР

Саперы российского МЧС обезвредили более 3,5 тысячи взрывоопасных предметов на территории Донбасса и Украины. Об этом рассказал начальник профильного управления МЧС Алексей Завацкий.

По его словам, в первую очередь разминируют сельхозугодья, чтобы фермеры могли как можно быстрее приступить к работе, а также водонапорные станции и теплоцентрали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.