Словарь по замещению англицизмов подготовили в Крыму

В Крыму разработали словарь по замещению англицизмов русскими словами. Книга так и называется "Говори по-русски". Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, настало время покончить с засильем иностранных слов и перестать говорить "паркинг", "стрим" и "сейл", заменив их родными "стоянка", "прямой эфир" и "распродажа". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.