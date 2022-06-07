Небензя заявил о праве РФ наносить удары по центрам принятия решений о применении РСЗО

Российская армия может нанести удары по украинским центрам принятия решений после того, как Киев получит от США реактивные системы залпового огня. Предупредил своих коллег постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности всемирной организации.

По его словам, ВСУ и отряды националистов с большой долей вероятности применят это тяжелое вооружение против мирных граждан в Донбассе, а также для ударов по территории России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.