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07 мая, 22:30

Политика

Новости мира: Пакистан продолжает стягивать тяжелую бронетехнику к границе с Индией

Новости мира: Пакистан продолжает стягивать тяжелую бронетехнику к границе с Индией

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Пакистан продолжает стягивать тяжелую бронетехнику к границе с Индией. Ситуация обострилась после того, как в апреле в популярном у туристов месте в районе индийского города Пахалгам произошел теракт. Погибли 26 человек.

Диснейленд может появиться в столице Арабских Эмиратов. Американская компания заявила о намерении построить в Абу-Даби свой парк развлечений. Как заявили в руководстве корпорации, финансированием и строительством нового проекта будет заниматься эмиратская компания, которая специализируется на таких парках.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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