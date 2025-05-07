Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 мая

В Москву на празднование 80-летия Победы прибывают мировые лидеры. Ранее в столичном аэропорту приземлился самолет президента республики Экваториальная Гвинея. В Москве политик посетит памятные мероприятия и парад на Красной площади.

Кроме того, в столице уже встретили китайского лидера Си Цзиньпина. Председатель КНР прибыл в Россию с государственным визитом, в ходе которого он примет участие в праздновании 80-летия Победы.

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