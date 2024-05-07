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07 мая, 13:00

Политика

Правительство РФ сложило полномочия

Правительство РФ сложило полномочия

Владимир Путин даст присягу на церемонии инаугурации

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Путин поблагодарил за работу правительство, которое сложит полномочия 7 мая

Правительство России сложило полномочия перед вступившим в должность президента Владимиром Путиным. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается в телеграм-канале кабмина.

Такая процедура предусмотрена российским законом. Кабинет министров уходит в отставку после инаугурации главы государства. Прежние министры и вице-премьеры продолжают работу, но теперь уже в статусе исполняющих обязанности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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