Правительство РФ сложило полномочия

Правительство России сложило полномочия перед вступившим в должность президента Владимиром Путиным. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается в телеграм-канале кабмина.

Такая процедура предусмотрена российским законом. Кабинет министров уходит в отставку после инаугурации главы государства. Прежние министры и вице-премьеры продолжают работу, но теперь уже в статусе исполняющих обязанности.

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