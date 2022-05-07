Украинские националисты готовят новую провокацию – Минобороны РФ

Украинские националисты готовят новую провокацию. Как сообщает Минобороны РФ, ВСУ заминировали плотину водохранилища КурАховской ТЭС в Покровском районе ДНР.

Кроме того, переодетые нацисты на бронетехнике со знаком Z обстреливали дома в Северске и Серебрянке. При этом их сопровождали украинские и иностранные журналисты, которые снимали постановочные кадры мародерства. Ролики планировали опубликовать после освобождения территорий российскими войсками.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что беспрецедентные меры России при участии ООН и Международного Комитета Красного Креста (МККК) позволили завершить гуманитарную операцию по эвакуации мирных жителей с "Азовстали".

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