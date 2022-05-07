Ракетные войска и артиллерия РФ разбомбили 31 пункт управления ВСУ

Российские ракетные войска и артиллерия разбомбили 31 пункт управления украинских войск.

За день были уничтожены более 200 националистов, выведены из строя почти 40 единиц техники.

Уточняется, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 154 самолета, 115 вертолетов, 764 беспилотных летательных аппарата, 296 зенитных ракетных комплексов, 2902 танка и других боевых бронированных машин, 333 установки реактивных систем залпового огня, 1378 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2728 единиц специальной военной автомобильной техники.

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