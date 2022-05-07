Посольство в ФРГ требует тщательного расследования попытки теракта против журналистов РФ

Два самолета и три вертолета украинских военных сбиты российской авиацией в районе острова Змеиный, заявили в МО РФ.

Посольство РФ в ФРГ требует тщательного расследования попытки теракта против российских журналистов.

Более 200 мероприятий подготовили в Москве в рамках празднования Дня Победы, сообщили в департаменте культуры Москвы.

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