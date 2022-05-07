Глава ЛНР Леонид Пасечник запустил Луганскую теплоэлектростанцию

Глава ЛНР Леонид Пасечник запустил расположенную в городе Счастье Луганскую теплоэлектростанцию, сообщают информагентства.

Кроме того, по данным ООН, более 40 тысяч беженцев из Украины прибыли в соседние с ней страны.

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