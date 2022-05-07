Российская авиация нанесла удар по железнодорожной станции в Харьковской области, уничтожив крупную партию оружия из США и Европы. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что в результате удара были выведены из строя 48 единиц вооружения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.