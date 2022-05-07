Минюст признал рэпера Моргенштерна иноагентом

Российские военные за сутки эвакуировали более 17,4 тыс человек в Россию, сообщает МО РФ.

Световое шоу "Этот День Победы" покажут на фасаде Театра сатиры в Москве.

Рэпер Моргенштерн, признанный иноагентом, обжалует это решение.