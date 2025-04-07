Экономический обозреватель "Москвы 24" объяснил пользу РФ в торговой войне Китая и США

Экономический обозреватель телеканала "Москва 24" Евгений Беляков заявил, что торговая война между Китаем и США может повлиять на российский рынок в лучшую сторону.

По его словам, многим странам во всем мире после ввода американской стороной торговых пошлин стало невыгодно поставлять товары в США. В связи с этим они будут искать иные рынки сбыта, в том числе российские. Однако для этого им нужно будет снизить цены. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

