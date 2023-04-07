Новости часа: РФ и МАГАТЭ наметили меры по совершенствованию взаимодействия на ЗАЭС

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия и МАГАТЭ наметили меры по совершенствованию взаимодействия на ЗАЭС. Об этом сообщил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Поставка первых шести лайнеров МС-21 с двигателями ПД-14 намечена на 2024 год. Об этом сообщили в компании "Ростех".

Товарные запасы сахара в России составляют более трех миллионов тонн. Таковы данные компании "Союзроссахар".