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07 апреля, 19:45

Политика

Новости часа: РФ и МАГАТЭ наметили меры по совершенствованию взаимодействия на ЗАЭС

Новости часа: РФ и МАГАТЭ наметили меры по совершенствованию взаимодействия на ЗАЭС

ВС России поразили пункт теробороны ВСУ Херсонской области

Новости часа: Песков прокомментировал размещение ядерного оружия в Белоруссии

Новости часа: концепцию безопасности Союзного государства подготовят в сжатые сроки

Новости часа: Собянин открыл новый спорткомплекс с бассейном в Бибиреве

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Пентагон начал расследование утечки секретных данных о контрнаступлении ВСУ – СМИ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия и МАГАТЭ наметили меры по совершенствованию взаимодействия на ЗАЭС. Об этом сообщил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Поставка первых шести лайнеров МС-21 с двигателями ПД-14 намечена на 2024 год. Об этом сообщили в компании "Ростех".

Товарные запасы сахара в России составляют более трех миллионов тонн. Таковы данные компании "Союзроссахар".

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