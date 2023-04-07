Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 апреля, 15:30

Политика

ВС России поразили пункт теробороны ВСУ Херсонской области

ВС России поразили пункт теробороны ВСУ Херсонской области

Новости часа: Песков прокомментировал размещение ядерного оружия в Белоруссии

Новости часа: концепцию безопасности Союзного государства подготовят в сжатые сроки

Новости часа: Собянин открыл новый спорткомплекс с бассейном в Бибиреве

Лавров заявил, что РФ может работать по экспорту зерна вне зерновой сделки

Процесс урегулирования между Палестиной и Израилем откатился далеко назад – Лавров

Военные эксперты оценили положение ВСУ в Артемовске

ВС РФ ликвидировали 4 диверсионно-разведывательные группы ВСУ за сутки

Пентагон начал расследование утечки секретных данных о контрнаступлении ВСУ – СМИ

Минобороны РФ показало работу РСЗО "Град-М" в зоне СВО

Вооруженные силы России поразили командно-наблюдательный пункт теробороны ВСУ в Херсонской области. Также военные РФ уничтожили два склада боеприпасов противника на территории Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Еще стало известно, что на краснолиманском направлении потери ВСУ составили свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика