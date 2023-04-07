ВС России поразили пункт теробороны ВСУ Херсонской области

Вооруженные силы России поразили командно-наблюдательный пункт теробороны ВСУ в Херсонской области. Также военные РФ уничтожили два склада боеприпасов противника на территории Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Еще стало известно, что на краснолиманском направлении потери ВСУ составили свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.