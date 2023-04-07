Лавров заявил, что РФ может работать по экспорту зерна вне зерновой сделки

Если Запад не будет выполнять обе части зерновой сделки, Россия сможет экспортировать свое зерно и без нее. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с турецким главой МИД Мевлютом Чавушоглу.

Также на этой встрече Сергей Лавров заявил, что переговоры по Украине возможны лишь при учете интересов РФ. Глава российского МИД напомнил, что власти РФ не раз говорили, что не отказываются от переговоров.