Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:15

Политика

Лавров заявил, что РФ может работать по экспорту зерна вне зерновой сделки

Лавров заявил, что РФ может работать по экспорту зерна вне зерновой сделки

Процесс урегулирования между Палестиной и Израилем откатился далеко назад – Лавров

Военные эксперты оценили положение ВСУ в Артемовске

ВС РФ ликвидировали 4 диверсионно-разведывательные группы ВСУ за сутки

Пентагон начал расследование утечки секретных данных о контрнаступлении ВСУ – СМИ

Минобороны РФ показало работу РСЗО "Град-М" в зоне СВО

ВС РФ ликвидировали более 300 бойцов ВСУ за сутки

Памятник Владимиру Жириновскому открыли на Новодевичьем кладбище

Новости часа: 570 тыс человек вышли на протесты против пенсионной реформы во Франции

Памятник Владимиру Жириновскому открыли на Новодевичьем кладбище

Если Запад не будет выполнять обе части зерновой сделки, Россия сможет экспортировать свое зерно и без нее. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с турецким главой МИД Мевлютом Чавушоглу.

Также на этой встрече Сергей Лавров заявил, что переговоры по Украине возможны лишь при учете интересов РФ. Глава российского МИД напомнил, что власти РФ не раз говорили, что не отказываются от переговоров.

Читайте также
политикавидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика