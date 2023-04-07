ВС РФ ликвидировали 4 диверсионно-разведывательные группы ВСУ за сутки

Российские войска за сутки ликвидировали четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Общие потери противника на всех направлениях – 300 военнослужащих. Среди уничтоженной техники – самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика", а также установки "Нона" и Krab.

Кроме того, разбиты две радиолокационные станции и уничтожен склад с вооружением реактивной бригады ВСУ. Еще российская ПВО перехватила 11 снарядов HIMARS и сбила 11 украинских беспилотников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.