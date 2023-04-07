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Политика

Пентагон начал расследование утечки секретных данных о контрнаступлении ВСУ – СМИ

Пентагон начал расследование утечки секретных данных о контрнаступлении ВСУ – СМИ

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Пентагон начал расследование утечки секретных данных о контрнаступлении украинской армии. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на высокопоставленные источники в Белом доме.

В статье говорится, что в соцсети попали планы США и НАТО по укреплению ВСУ перед решающей битвой, а именно графики поставок оружия, численность войск и сроки, когда они будут готовы к сражениям. При этом даты наступления и планов боевых действий в опубликованных документах нет, а оценка обстановки в зоне СВО датируется от 1 марта.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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