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ВС РФ ликвидировали более 300 бойцов ВСУ за сутки

ВС РФ ликвидировали более 300 бойцов ВСУ за сутки

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Российские войска ликвидировали за сутки четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Общие потери противника на всех направлениях составили более 300 военнослужащих. Среди уничтоженной техники – самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика", минометная установка "Нона", а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

Под Авдеевкой поражен пункт управления механизированной бригады ВСУ. Еще разбиты две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США. А у поселка Сергеевка в ДНР уничтожен склад с вооружением реактивной бригады ВСУ. Кроме того, российская ПВО перехватила 11 реактивных снарядов HIMARS и сбила 11 украинских беспилотников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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