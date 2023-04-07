ВС РФ ликвидировали более 300 бойцов ВСУ за сутки

Российские войска ликвидировали за сутки четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Общие потери противника на всех направлениях составили более 300 военнослужащих. Среди уничтоженной техники – самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика", минометная установка "Нона", а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

Под Авдеевкой поражен пункт управления механизированной бригады ВСУ. Еще разбиты две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США. А у поселка Сергеевка в ДНР уничтожен склад с вооружением реактивной бригады ВСУ. Кроме того, российская ПВО перехватила 11 реактивных снарядов HIMARS и сбила 11 украинских беспилотников.

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