Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 марта, 12:30

Политика

Новости мира: Китай заявил о неизбежности воссоединения с Тайванем

Новости мира: Китай заявил о неизбежности воссоединения с Тайванем

ВС РФ подняли триколор над освобожденной Андреевкой в ДНР

Российские войска пересекли границу в Белгородской области

Новости мира: Дональд Трамп призвал избавиться от ядерного оружия

Российские войска освободили населенный пункт Андреевка в ДНР

ЕС по итогам саммита заявил, что Европа должна отвечать на вызовы со всех сторон

США уведомили Россию о представителе на переговорах по Украине

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 марта

Песков оценил обращение Макрона как конфронтационное

Российская авиация нанесла удары по позициям ВСУ в Запорожской области

В Китае заявили, что воссоединение с Тайванем неизбежно. Министр иностранных дел КНР подчеркнул, что любые попытки использовать остров для сдерживания Пекина обречены на провал. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в 2022 году.

Торговая палата США предложила снять часть санкций с России, включая ограничения в авиационном секторе и на поставки косметики и предметов роскоши. Также обсуждается возобновление работы с российскими банками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикаэкономиказа рубежомвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика