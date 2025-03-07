Новости мира: Китай заявил о неизбежности воссоединения с Тайванем

В Китае заявили, что воссоединение с Тайванем неизбежно. Министр иностранных дел КНР подчеркнул, что любые попытки использовать остров для сдерживания Пекина обречены на провал. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в 2022 году.

Торговая палата США предложила снять часть санкций с России, включая ограничения в авиационном секторе и на поставки косметики и предметов роскоши. Также обсуждается возобновление работы с российскими банками.

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