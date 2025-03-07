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07 марта, 07:45

Политика

Новости мира: Дональд Трамп призвал избавиться от ядерного оружия

Новости мира: Дональд Трамп призвал избавиться от ядерного оружия

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Президент США Дональд Трамп призвал избавиться от ядерного оружия, сообщив о желании начать переговоры с Россией на эту тему. Глава Белого дома неоднократно выступал за сокращение ядерных арсеналов. Он напомнил, что уже обсуждал этот вопрос с Москвой и Пекином во время прошлого президентского срока. Однако предыдущая администрация не дала завершить начатое и нынешняя хотела бы вернуться к этому диалогу.

В Сирии начались протесты алавитов – сторонников бывшего президента Башара Асада. Они переросли в столкновения с правительственными войсками. По данным местных СМИ, в регионе, откуда происходит семья Асада, погибли около 30 протестующих и 16 сотрудников сил безопасности нового правительства. Причиной протестов стала попытка новых сирийских властей провести зачистку одной из деревень в Латакии. Получив вооруженный отпор, они начали обстреливать жилые дома из артиллерии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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