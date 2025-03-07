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07 марта, 07:45

Политика

Российские войска освободили населенный пункт Андреевка в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Андреевка в ДНР

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Населенный пункт Андреевка в Донецкой Народной Республике перешел под контроль российских военных. Бойцы группировки войск "Центр" освободили территорию, продолжая наступление в сторону Днепропетровской области.

Как отметил военный эксперт Василий Дандыкин, решение США прекратить поставки оружия на Украину уже сказывается на ходе боевых действий. Сократилась активность украинской беспилотной авиации, а также удары по российским объектам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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