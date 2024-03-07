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07 марта, 22:00

Политика

Новости мира: Бангладеш предложил странам "Исламской восьмерки" ввести общую валюту

Новости мира: Бангладеш предложил странам "Исламской восьмерки" ввести общую валюту

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Премьер-министр Бангладеша предложила странам "Исламской восьмерки" ввести общую валюту. Это помогло бы увеличить взаимную торговлю между странами. В организацию входят восемь стран – Бангладеш, Египет, Индонезия, Иран, Малайзия, Нигерия, Пакистан и Турция.

Швеция официально стала членом НАТО, сообщили в Белом доме. Государство стало 32-м членом альянса.

Годовая инфляция в Аргентине превысила 250%, а проезд в местном метро подорожал в три раза. Многие пассажиры отказываются платить и просто перепрыгивают турникеты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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