Новости мира: Швеция официально стала членом НАТО

Швеция официально стала членом НАТО. Об этом сообщили в Белом доме. В соответствии с Североатлантическим договором, страна становится членом НАТО сразу после того, как ратификационные грамоты передаются правительству Соединенных Штатов. Швеция стала 32-м членом Альянса.

Премьер-министр Бангладеша Шейх Хасина предложила странам "Исламской восьмерки" ввести общую валюту. Об этом она заявила на встрече с министрами торговли государств D8. Как отметила премьер-министр, единая валюта поможет укрепить и увеличить взаимную торговлю между странами.



Чешские фермеры вышли на демонстрации вслед за французскими коллегами. Они закидали дворец правительства республики навозом и соломой. Из-за этого машины и трамваи с трудом могут ездить по улицам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.