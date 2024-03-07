Новости мира: Швеция официально стала членом НАТО

Швеция официально стала членом НАТО. Об этом сообщили в Белом доме. В соответствии с Североатлантическим договором, страна становится членом НАТО сразу после того, как ратификационные грамоты передаются правительству Соединенных Штатов. Швеция стала 32-м членом Альянса.

В Аргентине проезд на метро подорожал в три раза. Многие пассажиры отказываются платить и перепрыгивают турникеты. Годовая инфляция в Аргентине превысила 250%. Хавьер Милей, вступивший в должность президента в декабре 2023 года, охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике.

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