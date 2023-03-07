С подконтрольной Киеву территории вернули 90 российских военнопленных

В Россию вернулись 90 военных, которые находились в украинском плену. В Минобороны рассказали, что вернуть бойцов удалось в результате переговоров с киевской стороной.

Всех освобожденных на автобусе перевезли в Белгородскую область. Каждому выдали пакеты с теплой одеждой и новые сапоги. Сразу после освобождения из плена военнослужащие позвонили домой и пообщались с родными.

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