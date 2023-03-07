Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 марта, 19:30

Политика

С подконтрольной Киеву территории вернули 90 российских военнопленных

С подконтрольной Киеву территории вернули 90 российских военнопленных

Новости часа: Путин поручил организовать меры для мониторинга на сейсмоопасных территориях

ВС РФ сбили самолет Су-25 и уничтожили 11 беспилотников ВСУ за сутки

Шойгу назвал приоритет российского командования в зоне СВО

Новости часа: Путин поручил рассмотреть вопрос о господдержке производителей лекарств

Предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет – Песков

Военные эксперты рассказали о текущем положении ВС России и ВСУ в Авдеевке

Новое противодронное ружье "Гарпия" протестировали на донецком направлении

Военнослужащие РФ показали, как работают с беспилотниками в тыловых районах СВО

Louis Vuitton посоветовал Подоляку "учить географию" в ответ на критику свой рекламы

В Россию вернулись 90 военных, которые находились в украинском плену. В Минобороны рассказали, что вернуть бойцов удалось в результате переговоров с киевской стороной.

Всех освобожденных на автобусе перевезли в Белгородскую область. Каждому выдали пакеты с теплой одеждой и новые сапоги. Сразу после освобождения из плена военнослужащие позвонили домой и пообщались с родными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика