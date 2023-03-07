Военные эксперты рассказали о текущем положении ВС России и ВСУ в Авдеевке

Российские военные берут штурмом Авдеевку – именно оттуда ВСУ часто обстреливают Донецк. Военнослужащие РФ при поддержке артиллерии пытаются установить огневой контроль над дорогами, по которым украинская армия пополняет боеприпасы. Военные эксперты объяснили, что если Авдеевка будет освобождена, то украинские силы уйдут на последний рубеж, который находится на территории Донбасса.

Также сообщается, что на авдеевском направлении работает ракетный дивизион "Корса". Военные РФ бьют по местам скопления резервов и пунктам постоянной дислокации противника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.