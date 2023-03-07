Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:30

Политика

Военные эксперты рассказали о текущем положении ВС России и ВСУ в Авдеевке

Военные эксперты рассказали о текущем положении ВС России и ВСУ в Авдеевке

Новое противодронное ружье "Гарпия" протестировали на донецком направлении

Военнослужащие РФ показали, как работают с беспилотниками в тыловых районах СВО

Louis Vuitton посоветовал Подоляку "учить географию" в ответ на критику свой рекламы

Политологи прокомментировали взаимодействие президента Украины и главы ВСУ

Военные РФ уничтожили РСЗО "Град" и "Ураган" на краснолиманском направлении 6 марта

Новости часа: желтый уровень погодной опасности продлили в столичном регионе до 8 марта

Новости часа: вузы в новых регионах переведут образовательные программы на стандарты РФ

Новости часа: двоих человек вывели из горящей квартиры в столичном ЖК

ВС РФ поразили 86 подразделений ВСУ в зоне СВО в течение суток

Российские военные берут штурмом Авдеевку – именно оттуда ВСУ часто обстреливают Донецк. Военнослужащие РФ при поддержке артиллерии пытаются установить огневой контроль над дорогами, по которым украинская армия пополняет боеприпасы. Военные эксперты объяснили, что если Авдеевка будет освобождена, то украинские силы уйдут на последний рубеж, который находится на территории Донбасса.

Также сообщается, что на авдеевском направлении работает ракетный дивизион "Корса". Военные РФ бьют по местам скопления резервов и пунктам постоянной дислокации противника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоИван ЕвдокимовЕлизавета ЯкушеваКристина Морозова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика