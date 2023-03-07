Новое противодронное ружье "Гарпия" протестировали на донецком направлении

Военные РФ протестировали новое противодронное ружье "Гарпия" на донецком направлении в зоне проведения СВО. Оно наиболее эффективно против квадрокоптеров моделей Mavik.

Как сообщили разработчики, "Гарпия" действует на расстоянии до двух километров. Она блокирует связь коптера с пультом оператора, после чего дрон или замирает на месте, или уходит на домашнюю точку. Заданные координаты могут сбиться, в этом случае аппарат улетит в неизвестном направлении.

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