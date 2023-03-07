Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:45

Политика

Новое противодронное ружье "Гарпия" протестировали на донецком направлении

Новое противодронное ружье "Гарпия" протестировали на донецком направлении

Военнослужащие РФ показали, как работают с беспилотниками в тыловых районах СВО

Louis Vuitton посоветовал Подоляку "учить географию" в ответ на критику свой рекламы

Политологи прокомментировали взаимодействие президента Украины и главы ВСУ

Военные РФ уничтожили РСЗО "Град" и "Ураган" на краснолиманском направлении 6 марта

Новости часа: желтый уровень погодной опасности продлили в столичном регионе до 8 марта

Новости часа: вузы в новых регионах переведут образовательные программы на стандарты РФ

Новости часа: двоих человек вывели из горящей квартиры в столичном ЖК

ВС РФ поразили 86 подразделений ВСУ в зоне СВО в течение суток

Новости часа: Собянин сообщил о начале работы новой поликлиники в Дмитровском районе

Военные РФ протестировали новое противодронное ружье "Гарпия" на донецком направлении в зоне проведения СВО. Оно наиболее эффективно против квадрокоптеров моделей Mavik.

Как сообщили разработчики, "Гарпия" действует на расстоянии до двух километров. Она блокирует связь коптера с пультом оператора, после чего дрон или замирает на месте, или уходит на домашнюю точку. Заданные координаты могут сбиться, в этом случае аппарат улетит в неизвестном направлении.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика