Louis Vuitton посоветовал Подоляку "учить географию" в ответ на критику свой рекламы

Французский дом моды Louis Vuitton посоветовал советнику главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаилу Подоляку учить географию, комментируя его критику в адрес новой рекламы бренда. Фото французского флага с надписью на украинском языке выложили в социальные сети. Также в компании прокомментировали, что буква V является официальным символом бренда.

Ранее Михаил Подоляк обвинил Louis Vuitton в использовании пророссийской символики. В новой рекламе модного дома он увидел отсылку к спецоперации из-за буквы, а выбранные цвета Подоляк посчитал российским триколором.

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