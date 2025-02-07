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07 февраля, 06:45

Политика

Новости мира: США уделят большое внимание ликвидации наркокартелей

Новости мира: США уделят большое внимание ликвидации наркокартелей

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Минюст США распустил международную группу, которая занималась поисками и арестом активов российских бизнесменов. В нее входили представители министерств финансов, юстиции и внутренних дел США, Канады, Японии, а также стран Западной Европы. Новый министр юстиции США Пэм Бонди заявила, что иностранные юристы должны ехать по домам, а освободившиеся ресурсы необходимо направить на полную ликвидацию наркокартелей.

Между тем армия обороны Израиля заявила, что нанесла удар по объектам "Хезболлы" в Ливане. Уточняется, что целями израильских военно-воздушных сил были два склада, где хранилось оружие "Хезболлы". Это свидетельствует о том, что движение нарушило соглашение о прекращении огня, заключенное в ноябре. Оно предусматривает постепенный уход израильских военных с территории Ливана, а Бейрут должен предотвратить поставки оружия "Хезболле".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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