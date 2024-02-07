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07 февраля, 15:45

Политика

Новости мира: прокуратура Швеции закрыла дело о терактах на "Северных потоках"

Новости мира: прокуратура Швеции закрыла дело о терактах на "Северных потоках"

В Кремле подтвердили, что Карлсон взял интервью у Путина

Новости мира: американский журналист Карлсон анонсировал интервью с Путиным

Песков подтвердил, что американский журналист Такер Карлсон взял интервью у Путина

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Публикация журналиста Карлсона об интервью с Путиным собрала 54 млн просмотров

Журналист Такер Карлсон сообщил, что возьмет интервью у Владимира Путина

Журналист Карлсон сообщил, что возьмет интервью у Путина

Журналист Карлсон заявил, что скоро возьмет интервью у Владимира Путина

Швеция прекращает расследование взрывов на "Северных потоках". Как отметили в прокуратуре, дело не относится к юрисдикции страны. Подозреваемых в причастности к диверсии среди шведских граждан не установлено, а преступление не было направлено против безопасности королевства. Расследование терактов на "Северных потоках" продолжают Германия и Дания. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу произошли в сентябре 2022 года.

Протесты в Европе дошли и до Испании. Фермеры перекрывают движение по крупным дорогам: заблокировано как минимум 14 магистралей. Протестующие жгут покрышки и требуют улучшения условий труда. Правительство Испании уже пошло на некоторые уступки. В частности, власти пообещали фермерам выделить почти 270 миллионов евро в качестве дополнительной госпомощи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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