Новости мира: американский журналист Карлсон анонсировал интервью с Путиным

Публикация американского журналиста Такера Карлсона набрала более 54 миллионов просмотров в соцсетях менее чем за сутки. В ней он анонсировал интервью с Владимиром Путиным. Карлсон рассказал, что уже несколько раз пытался записать разговор, но мешала администрация президента США Джо Байдена.

Протесты в Европе дошли и до Испании. Фермеры перекрывают движение по крупным дорогам – заблокировано как минимум 14 магистралей. Протестующие жгут покрышки и требуют улучшения условий труда. Правительство Испании уже пошло на некоторые уступки. В частности, власти пообещали фермерам выделить почти 270 миллионов евро в качестве дополнительной госпомощи.

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