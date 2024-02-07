Журналист Такер Карлсон сообщил, что возьмет интервью у Владимира Путина

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что возьмет интервью у Владимира Путина. Журналист записал видео на фоне ночной столицы и выложил ролик на своем сайте 6 февраля.

По словам Такера Карлсона, он несколько раз пытался записать интервью с Владимиром Путиным, однако администрация президента США Джо Байдена препятствовала этой встрече. Он подчеркнул, что самостоятельно оплатил поездку в Москву и не получал поддержку от американских властей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.