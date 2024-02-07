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07 февраля, 00:15

Политика

Журналист Такер Карлсон сообщил, что возьмет интервью у Владимира Путина

Журналист Такер Карлсон сообщил, что возьмет интервью у Владимира Путина

Журналист Карлсон сообщил, что возьмет интервью у Путина

Журналист Карлсон заявил, что скоро возьмет интервью у Владимира Путина

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Американский журналист Такер Карлсон заявил, что возьмет интервью у Владимира Путина. Журналист записал видео на фоне ночной столицы и выложил ролик на своем сайте 6 февраля.

По словам Такера Карлсона, он несколько раз пытался записать интервью с Владимиром Путиным, однако администрация президента США Джо Байдена препятствовала этой встрече. Он подчеркнул, что самостоятельно оплатил поездку в Москву и не получал поддержку от американских властей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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