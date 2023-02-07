Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 февраля, 21:15

Политика

ФРГ одобрила поставку Украине танков Leopard 1

ФРГ одобрила поставку Украине танков Leopard 1

Шойгу сообщил о текущей ситуации в зоне проведения СВО

Шойгу заявил, что РФ обеспечит безопасность граждан новых регионов от геноцида Киева

Новости часа: подтверждена гибель россиянина при землетрясении в Турции

Новости часа: в России активизировалась эпидемия коронавирусной инфекции

Минобороны РФ показало, как вертолетчики нанесли удар по бронетехнике ВСУ

Российские военные освободили Николаевку в ДНР

Пригожин пригласил Зеленского на воздушную дуэль над Артемовском

Мотострелки РФ отбили атаку украинского спецназа у Новоселовского в ЛНР

ВС РФ уничтожили несколько огневых точек ВСУ в зоне СВО

Германия одобрила поставку Украине 178 боевых танков Leopard 1. Как сообщают местные СМИ, часть военной техники будет передана из запасов страны. Это 90 машин, которые хранились на немецких складах много лет.

Вторая партия танков поступит из Италии. Там находится германский оборонный концерн. Он занимается модернизацией техники.

Первые танки Leopard должны быть доставлены на Украину уже этим летом, однако большинство из них, вероятно, не удастся поставить до 2024 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика