ФРГ одобрила поставку Украине танков Leopard 1

Германия одобрила поставку Украине 178 боевых танков Leopard 1. Как сообщают местные СМИ, часть военной техники будет передана из запасов страны. Это 90 машин, которые хранились на немецких складах много лет.

Вторая партия танков поступит из Италии. Там находится германский оборонный концерн. Он занимается модернизацией техники.

Первые танки Leopard должны быть доставлены на Украину уже этим летом, однако большинство из них, вероятно, не удастся поставить до 2024 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

