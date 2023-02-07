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Политика

Пригожин пригласил Зеленского на воздушную дуэль над Артемовском

Пригожин пригласил Зеленского на воздушную дуэль над Артемовском

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Основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин пригласил президента Украины Владимира Зеленского на воздушную дуэль над Артемовском. Предложение встретиться один на один Пригожин сделал с борта самолета Су-24

По его словам, если украинские войска одержат победу в столкновении, Артемовск будет передан Киеву. В другом же случае российские военные продвинутся к Днепру. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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