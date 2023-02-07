09:40Политика
Пригожин пригласил Зеленского на воздушную дуэль над Артемовском
Основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин пригласил президента Украины Владимира Зеленского на воздушную дуэль над Артемовском. Предложение встретиться один на один Пригожин сделал с борта самолета Су-24
По его словам, если украинские войска одержат победу в столкновении, Артемовск будет передан Киеву. В другом же случае российские военные продвинутся к Днепру. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.