Мотострелки РФ отбили атаку украинского спецназа у Новоселовского в ЛНР

Российские мотострелки отбили атаку украинского спецназа у населенного пункта Новоселовское в ЛНР. Бойцы РФ после ожесточенного боя сумели подавить огневые точки противника и вытеснить подразделения ВСУ из домов на окраине села.

На помощь своим украинское командование отправило отряд спецназа, который попытался зайти с фланга. Но его быстро обнаружили при помощи квадрокоптера. Тогда в ход пошла артиллерия РФ. В итоге украинские подразделения отступили, а своих раненых бойцов они вывозили на бронетранспортерах.

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