ВС РФ уничтожили несколько огневых точек ВСУ в зоне СВО

Российские десантники вместе со штурмовыми отрядами добровольцев уничтожили несколько огневых точек ВСУ и заняли новые позиции. При атаке на опорные пункты их поддерживает огнем артиллерия и боевые машины десанта.

Пулеметные расчеты работают по снайперам, а для поражения бронетехники противника штурмовые подразделения применяют противотанковые ракетные комплексы. Оценить обстановку на поле боя помогают операторы беспилотников. Они же находят огневые точки ВСУ и сообщают о передвижении боевых групп.

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