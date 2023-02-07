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ВС РФ уничтожили несколько огневых точек ВСУ в зоне СВО

ВС РФ уничтожили несколько огневых точек ВСУ в зоне СВО

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Российские десантники вместе со штурмовыми отрядами добровольцев уничтожили несколько огневых точек ВСУ и заняли новые позиции. При атаке на опорные пункты их поддерживает огнем артиллерия и боевые машины десанта.

Пулеметные расчеты работают по снайперам, а для поражения бронетехники противника штурмовые подразделения применяют противотанковые ракетные комплексы. Оценить обстановку на поле боя помогают операторы беспилотников. Они же находят огневые точки ВСУ и сообщают о передвижении боевых групп.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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