07 января, 19:30

Политика

МИД РФ призвал обеспечить гуманное обращение с гражданами России на танкере "Маринера"

МИД РФ призвал обеспечить гуманное обращение с гражданами России на танкере "Маринера"

МИД РФ следит за сообщениями о высадке военных Соединенных Штатов на российский танкер "Маринера", заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова в беседе с Москвой 24.

В дипломатическом ведомстве отметили, что потребовали от Вашингтона неукоснительно соблюдать права и интересы россиян, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

