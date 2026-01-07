07 января, 19:30Политика
МИД РФ призвал обеспечить гуманное обращение с гражданами России на танкере "Маринера"
МИД РФ следит за сообщениями о высадке военных Соединенных Штатов на российский танкер "Маринера", заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова в беседе с Москвой 24.
В дипломатическом ведомстве отметили, что потребовали от Вашингтона неукоснительно соблюдать права и интересы россиян, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину.
