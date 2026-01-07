Дональд Трамп заявил о передаче Венесуэлой до 50 млн баррелей нефти США

Президент США Дональд Трамп заявил о договоренности с Венесуэлой по передаче США до 50 миллионов баррелей нефти. Он добавил, что будет лично контролировать эту сделку и распределение доходов от нее.

Во время недавнего публичного выступления Трамп повел себя необычно, пожаловавшись на свою супругу. Он рассказал, что она запрещает ему танцевать и исполнять пародии, после чего начал танцевать перед камерой.

