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07 января, 21:30

Политика

Новости мира: сын Трампа прибыл в Гренландию

Новости мира: сын Трампа прибыл в Гренландию

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Сын избранного лидера США Дональда Трампа прибыл в Гренландию на личном самолете. Трамп-младший заявил, что прилетел на остров в качестве туриста. В соцсетях он написал, что не собирается покупать Гренландию, а лишь отправился в долгую персональную поездку.

Число жертв землетрясения в китайском Тибете превысило 125 человек. Пострадавших уже около 200, россиян среди них нет. Полностью разрушены или повреждены более тысячи строений.

Пропалестинские демонстранты устроили шествие в центре Лондона. Протестующие вышли на митинг с палестинскими флагами и плакатами. Они требовали прекратить вооружать Израиль и ввести против него санкции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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