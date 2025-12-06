Новости мира: Госдеп США подтвердил встречу с украинской делегацией

Госдеп США подтвердил встречу с украинской делегацией. В ней участвовали высокопоставленные лица США, включая Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Украинскую сторону представили Рустем Умеров и Андрей Гнатов. Они обсудили результаты переговоров Америки с Россией. Также стороны достигли договоренности по рамкам безопасности.

Венгрия официально заблокировала выпуск еврооблигаций для помощи Украине. Это лишило Евросоюз потенциального плана "Б" на случай, если он не сможет найти способ использовать замороженные российские активы для финансирования Киева в размере 165 миллиардов евро.

Число жертв мощнейшего циклона "Сеньяр" в Индонезии выросло до 1 317. Пострадали около 5 тысяч человек, еще почти 600 числятся пропавшими без вести. Шторм принес собой небывалые наводнения и сильные оползни. Только в округе Субанг в Западной Яве затоплено около 860 домов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.