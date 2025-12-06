В Госдуме предложили сократить рабочий день на 2 часа

В Госдуме предложили сократить рабочий день с 8 до 6 часов. По мнению парламентариев, уровень автоматизации и развития технологий существенно вырос, и именно это позволит сотруднику меньше работать без ущерба для компании.

Они отметили, что освободившееся время можно будет потратить на самообразование и повышение квалификации, а также уделить внимание семье и детям, что положительно скажется на демографии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.