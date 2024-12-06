Сергея Лаврова назвали "рок-звездой геополитики" в соцсетях Такера Карлсона

Интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону посмотрело уже несколько миллионов человек. Многие выразили свое мнение о получившейся беседе в Сети.

Так, в комментариях одни назвали Лаврова "рок-звездой геополитики" и "лучшим и самым опытным министром иностранных дел на Земле", а другие написали, что он "говорит по-английски лучше, чем Камала Харрис" (кандидат в президенты США от демократов. – Прим. ред.).

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