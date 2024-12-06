Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 декабря, 19:30

Политика

Сергея Лаврова назвали "рок-звездой геополитики" в соцсетях Такера Карлсона

Сергея Лаврова назвали "рок-звездой геополитики" в соцсетях Такера Карлсона

Путин заявил, что "Орешник" не имеет аналогов в мире

Иностранцы высоко оценили интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону

Путин пригласил Лукашенко в Москву на празднование 80-летия Победы в 2025 году

Большая пресс-конференция и прямая линия с Владимиром Путиным состоятся 19 декабря

Песков: ситуация в Курском приграничье близка к развязке

Песков назвал дату прямой линии с Путиным

Путин проведет ежегодную прямую линию 19 декабря

Число просмотров публикации Карлсона с интервью Лаврова достигло более 5 млн

ВС РФ заняли северный берег Кураховского водохранилища в ДНР

Интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону посмотрело уже несколько миллионов человек. Многие выразили свое мнение о получившейся беседе в Сети.

Так, в комментариях одни назвали Лаврова "рок-звездой геополитики" и "лучшим и самым опытным министром иностранных дел на Земле", а другие написали, что он "говорит по-английски лучше, чем Камала Харрис" (кандидат в президенты США от демократов. – Прим. ред.).

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоЕкатерина ФоменкоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика