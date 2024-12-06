06 декабря, 16:30Политика
Иностранцы высоко оценили интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону
Иностранцы, которые уже посмотрели интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону, хвалят главу российского ведомства. Главная задача встречи заключалась в том, чтобы донести позицию России относительно политических событий до простых американцев.
Пока западные СМИ молчат, их аудитория смотрит интервью в интернете: на YouTube, в соцсети Х и на официальном сайте Карлсона. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.