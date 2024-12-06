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06 декабря, 16:30

Политика

Иностранцы высоко оценили интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону

Иностранцы высоко оценили интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону

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Иностранцы, которые уже посмотрели интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону, хвалят главу российского ведомства. Главная задача встречи заключалась в том, чтобы донести позицию России относительно политических событий до простых американцев.

Пока западные СМИ молчат, их аудитория смотрит интервью в интернете: на YouTube, в соцсети Х и на официальном сайте Карлсона. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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