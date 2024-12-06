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Новости

06 декабря, 13:30

Политика

Число просмотров публикации Карлсона с интервью Лаврова достигло более 5 млн

Число просмотров публикации Карлсона с интервью Лаврова достигло более 5 млн

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Интервью американского журналиста Такера Карлсона с главой МИД РФ Сергеем Лавровым только на старте набрало 3 миллиона просмотров.

Общее количество просмотров уже перевалило за 5 миллионов просмотров. Статистика там меняется каждую минуту. Интерес к беседе у пользователей огромный, это подтверждает количество комментариев. Под роликами их уже десятки тысяч.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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