Число просмотров публикации Карлсона с интервью Лаврова достигло более 5 млн

Интервью американского журналиста Такера Карлсона с главой МИД РФ Сергеем Лавровым только на старте набрало 3 миллиона просмотров.

Общее количество просмотров уже перевалило за 5 миллионов просмотров. Статистика там меняется каждую минуту. Интерес к беседе у пользователей огромный, это подтверждает количество комментариев. Под роликами их уже десятки тысяч.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.