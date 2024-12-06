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06 декабря, 08:45

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Новости мира: президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьера Мишеля Барнье

Новости мира: президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьера Мишеля Барнье

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Эммануэль Макрон выступит с обращением к нации

Эммануэль Макрон выступит с обращением к нации 5 декабря

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Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Мишеля Барнье. Об этом глава государства заявил 5 декабря во время своего обращения к нации. Перед этим по всей стране прошли антиправительственные митинги. Тысячи госслужащих вышли на улицы. Они раскритиковали проект бюджета страны. Они жгли фаеры и призывали к отставке Макрона. Позже французский лидер заявил, что пост до конца своего срока в 2027 году он не покинет, а новый премьер будет назначен уже в ближайшие дни. Тогда же правительство подготовит измененный проект бюджета.

Жители Хоккайдо этой ночью стали свидетелями падения метеорита. Момент, как он входит в атмосферу земли, попал и на камеры видеонаблюдения. Яркую вспышку, которая озарила остров, было видно из разных его городов. Японцы такое явление называют "Огненный шар", потому что небесное тело загорается при контакте с воздухом, оставляя за собой след из огня.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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