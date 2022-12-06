ВС РФ нанесли массированный удар по объекты оборонного комплекса ВСУ

Россия нанесла очередной массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования. Целями стали объекты оборонного комплекса, узлы связи, энергетики и воинские части Украины.

Все назначенные 17 объектов поражены. В результате нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.

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