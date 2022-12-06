Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

08:15

Политика

ВС РФ нанесли массированный удар по объекты оборонного комплекса ВСУ

ВС РФ нанесли массированный удар по объекты оборонного комплекса ВСУ

У США заканчиваются ПЗРК Stinger и Javelin – СМИ

В США потребовали раскрыть правду о деньгах на помощь Украине

Вертолеты РФ Ка-52 и Ми-24 атаковали пункт управления ВСУ

ВС РФ отбили контратаку ВСУ на донецком направлении

Новости часа: медучреждения Москвы справляются с оказанием помощи больным ОРВИ и гриппом

Россиянам рассказали об особенностях боевой машины "Ночная ведьма"

Новости часа: Москва имеет необходимые резервы на случай ухудшения эпидемобстановки

Песков объяснил, почему Путин был за рулем Mercedes на Крымском мосту

Новости часа: взрывах прогремели в Одессе и Одесской области

Россия нанесла очередной массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования. Целями стали объекты оборонного комплекса, узлы связи, энергетики и воинские части Украины.

Все назначенные 17 объектов поражены. В результате нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикабезопасностьвидеоАнастасия БородинаНикита ПименовАртем Смахтин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика