У США заканчиваются ПЗРК Stinger и Javelin – СМИ

У США заканчиваются зенитные ракеты Stinger и Javelin. Как сообщили американские издания, спонсирование киевского режима истощило запасы вооружений в штатах.

Генеральный директор американской ВПК Raytheon Грег Хейес заявил, что в первые месяцы конфликта на Украине США израсходовали 13-летний объем производства Stinger и 5-летний объем производства Javelin. Он подчеркнул, что вопрос пополнения арсеналов стоит очень остро, тем более что Пентагон не закупал ПЗРК с 2004 года.

Почему у американского военного ведомства не получается быстро восполнить потерянное? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.